السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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شكري: لا يوجد تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماعه مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول الأوضاع في دول الجوار والمنطقة، سواء ليبيا أو السودان أو اليمن أو سوريا وكذلك الصومال، لافتاً إلى أهمية العمل المشترك والتنسيق بين البلدين للعمل على حل مشاكل قائمة، وتحقيق الاستقرار، وليس هناك تقاطع في المصالح بين مصر وتركيا، إنما هناك تكامل وقدرة على التأثير الإيجابي في حل المشاكل المزمنة وتحقيق مصالح البلدين دون الافتئات على مصالح طرف آخر.

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على المستوى الشخصي ممتن لوزير الخارجية التركي واعتبره أخ وصديق

أضاف «شكري» في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي: «على المستوى الشخصي ممتن لوزير الخارجية التركي واعتبره أخ وصديق بقدر الصراحة والانفتاح في إطار لقاءاتنا وما أستشعره من رغبة حقيقية في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتنسيقنا على المستوى الإقليمي والتنفيذ الواضح لتوجيهات رئيسي البلدين».

سنستمر في العمل الوثيق ونتطلع لاستقبال وزير خارجية تركيا في لقاء قريب بالقاهرة 

وتابع: «سنستمر في العمل الوثيق ونتطلع لاستقبال وزير خارجية تركيا في لقاء قريب بالقاهرة للانتهاء من التحضير لانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي حتى يجري الترتيب لزيارة رئيس مصر إلى تركيا في المستقبل القريب».

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