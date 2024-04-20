قبل تطبيق الأسعار الجديدة للعيش السياحي.. "شعبة المخابز": انخفاض جديد بأسعار الدقيق

أعلنت شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، عن انخفاضات جديدة بأسعار الدقيق، حيث تراجعت الأسعار لمستويات جديدة في الفترة الأخيرة وبعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال خالد فكري سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالقاهرة، أن سعر طن الدقيق “ هرم”، أنخفض 1500 جنيهاً، فيما أنخفضت أسعار الطن الدقيق المروه 1500 جنيهاً، فيما أنخفض سعر طن الدقيق العالمية لـ 1500 جنيهاً.

وأضاف فكري، أن هناك أنخفاضات آخري في أسعار طن الدقيق السياحي ماركت الهايل بلغت 1000 جنيها، فيما أنخفض سعر طن الدقيق ماركت أمراء لـ 1000 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق ماركت التاج لـ 1000 جنيهاً أيضاً مطاحن أبن الخطاب وأنه من المتوقع سوف يتم نزول اسعار الدقيق في باقي المطاحن تباعًا من اليوم .



وأضاف فكري، أن المخابز ستبدأ من الغد بتطبيق الأسعار الجديدة لأسعار العيش السياحي، وسط توقعات عن وصول معدلات الانخفاض لـ 35% في أسعار العيش السياحي.

وأكد فكري أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح لافتا الى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، و22 ألفا.

وأكد فكري انه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72% ، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ 16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% الى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.



وكان قد تم الأتفاق علي أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه ، و40 جراما بـ 75 قرشاً بدلا من 125 قرشا ، و25 جراما بـ 50 قرشاً بدلا من 75 قرشا ، وبالنسبة للخبز الأفرنجي "الفينو" الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه بدلا من 1.5 جنيه ، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه ، مؤكداً الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ 16 ألف جنيه حاليا.

وأشار "طارق حسانين" إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.