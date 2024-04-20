معرض "أم الدنيا" لجمعية المحافظة على التراث بالأوبرا

أعلن الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لجمعية المحافظة على التراث المصرى أنه فى إطار احتفالات مصر بيوم التراث العالمى تفتتح الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى معرض فنون تشكيلية لفنانى الجمعية بعنوان "أم الدنيا" فى تمام السادسة مساء الأربعاء 24 إبريل الجارى بقاعة صلاح طاهر بساحة دار الأوبرا ويستمر فى الفترة من 24 إلى 29 إبريل الجارى

يشرف المعرض بحضور الدكتور طارق سليم مدير متحف سعد الخادم والفنان نشأت مشرقى والعديد من الفنانين وعشاق الفنون التشكيلية



