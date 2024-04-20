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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

معرض "أم الدنيا" لجمعية المحافظة على التراث بالأوبرا

جمعية المحافظة على
جمعية المحافظة على التراث المصرى

أعلن الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لجمعية المحافظة على التراث المصرى أنه فى إطار احتفالات مصر بيوم التراث العالمى تفتتح الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية والمهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى معرض فنون تشكيلية لفنانى الجمعية بعنوان "أم الدنيا" فى تمام السادسة مساء الأربعاء 24 إبريل الجارى بقاعة صلاح طاهر بساحة دار الأوبرا ويستمر فى الفترة من 24 إلى 29 إبريل الجارى 

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بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مصطفى عبدالله: الأهلي المرشح الأكبر للقب

يشرف المعرض بحضور الدكتور طارق سليم مدير متحف سعد الخادم  والفنان نشأت مشرقى والعديد من الفنانين وعشاق الفنون التشكيلية


 

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