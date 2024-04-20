إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي الدولة ضمن حملات الموجة الـ22

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 17 حالة تعدي بمساحة 3107 متر مباني و10 حالات تعدي بمساحة 22 فدان و17 قيراط و23 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة بلبيس، تابع خلالها النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مناطق وشوارع (المنشية، السلخانة، أبو نصيب ومتفرعاته، الزهوي، سعدون، نجرو، الشبراوي، السيسي، المتاجر، العرب) والتي شهدت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بها بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليون جنيه، تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمُدنها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن، وتعمل على تخفيف حدة الزحام به، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع خدمات بلبيس والمُقام على مساحة 600 متر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع لسرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

قدم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق يضم بدروم وجراج ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيب الداخلي للمجمع