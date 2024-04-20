طريق الإسماعيلية السويس "سداح مداح ليلا نهارا"

غياب الرقابة علي الطريق..

على طريق الإسماعيلية السويس شتى أنواع الرعونة والفوضى من قادة المركبات والشاحنات .. لا أحد يعبء بآداب وقانون الطريق. فقط الفوضى هنا هي سيدة الطريق.والمحصلة ضحايا وجرحى في عرض مستمر كل يوم ولا احد يتحرك .

لا رقابة على الطريق ولا رادع لتجاوزات..

الوفد خاضت رحلتها خلال ساعات الظهيرة في ١٣ ابريل الجاري وسجلتها بالصوت والصورة من مشارف مدينة الإسماعيلية حتى حدود محافظة السويس لم ترصد خلالها سوى تجاوزات قائدي المركبات بشتى انواعها .السير عكس الاتجاه والسرعة التي لا ظابط ولا رابط لها في ظل غياب أجهزة الرقابة .

وتقول ألاء محمود من أهالي قرية نفيشة بالإسماعيلية وتسكن على بعد أمتار من الطريق الذي يمر عليه الالف الشاحنات والحافلات من وإلى الإسماعيلية " سواقين التوك توك والميكروباصات يقطعون الطريق عكس الإتجاه توفيرا للوقت والمسافة .فبدلا من أن يسيروا في الاتجاه الصحيح ويستخدموا الدورانات الخلفية للطرق يفضلوا السير عكس الاتجاه وهو ما يتسبب في حوادث وكوارث خاصة في ساعات المساء حيث تنعدم الإضاءة ولا يتمكن السائق في الاتجاه الصحيح من تفادي الكارثة والتصادم المحقق.

السير عكس الاتجاه …كوارث محققة على طريق السويس الإسماعيلية

ويقول وائل علي من أهالي الإسماعيلية "السير عكس الاتجاه جريمة يعاقب عليها القانون لما تسببه من كوارث وما قد تؤدي به في إنهاء حياة الأبرياء." والحقيقة ان طريق السويس رغم الإصلاحات وتوسعة ورصف الطريق التي تمت به خلال الفترة الأخيرة الا ان غياب الرقابة جعله مرتع لسلوكيات كارثية على طول الطريق .ولولا العناية الإلهية لوقعت الكوارث كل ساعة .

وتقول أسماء محمود "خرجت من مدينة الإسماعيلية نحو قرية فنارة رصدت خلال هذه المسافة التي لا تتجاوز ال٥٠ كيلو اكثر من ١٠ حالات لسيارات وشاحنات وميكروباصات وتوك توك تسير عكس الاتجاه وفي حرم الطريق"وتابعت "لا أحد يستوقف السيارات المخالفة ولا تواجد لرقابة على طول الطريق أو كاميرات ترصد ما يحدث على مسمع ومرأى الجميع"

وتسجل احصائية الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة بالإسماعيلية عشرات لحوادث التصادم التي تقع على الطريق .

شاهد الفديو..

https://www.youtube.com/watch?v=A8qUnlkdh1g