انطلاق امتحانات النقل بمعاهد الغربية الأزهرية

انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، بمعاهد منطقة الغربية الأزهرية، وسط متابعة مكثفة، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ويسر.

وحرص فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، على تفقد العديد من لجان الامتحانات بمعاهد إداراتي المحلة الكبري، وطنطا التعليمية، ومتابعة أعمال الكنترولات، حيث شملت الجولة التفقدية معاهد فتيات وبنين كفر حجازي الإعدادي، عبد الحميد سليمان الابتدائي، ومعهد ميت السودان الابتدائي.

وأكد فضيلته على حرص المنطقة على انتظام سير الامتحانات، وتوفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، وتنفيذ خطط المتابعة، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالمنطقة، لضمان تنفيذ تعليمات وتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية.

جدير بالذكر أن طلاب الصفين ( الرابع- الخامس) الابتدائي، أدوا الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول الإعدادي الامتحان في مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو"، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى "النحو والصرف".