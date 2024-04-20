زيزو: نحترم قدرات سكيكدة ونسعى للفوز والصدارة

عبد العزيز إيهاب «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي أكد جاهزية الفريق لمواجهة أمل سكيكدة الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وقال «زيزو»، أغلقنا صفحة الفوز على فريق وفاق عين التوتة من أجل التركيز على مواجهة أمل سكيكدة، وندخل المباراة بهدف الفوز لتصدر المجموعة ومواصلة مشوارنا نحو استعادة البطولة الغائبة عن خزائن الفريق في آخر نسختين.

وأشار زيزو إلى أن الفريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، مؤكدا احترامه لقدرات فريق أمل سكيكدة والذي يتميز أيضا بإقامة المباراة وسط جماهيره.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد نجح في الفوز على فريق وفاق عين التوتة في مستهل مشواره ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية مساء أمس بنتيجة 36-31 بصالة ميلود هدفي بمدينة وهران الجزائرية.

ويلتقي فريق رجال يد الأهلي مع فريق أمل سكيكدة الجزائري مساء اليوم على صالة قصر الرياضات بمدينة وهران، في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لضمان صدارة ترتيب المجموعة.