البث المباشر مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

البث المباشر مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا ، مع اقتراب مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ينصب تركيز عشاق الساحرة المستديرة حول ستاد "تي بي مازيمبي"، حيث يترقبون بشغف وحماس هذه المواجهة المثيرة المقررة في تمام الساعة الثالثة عصراً. يتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتسهيل مهمته في مباراة العودة في القاهرة، حيث يسعى الفريق بقيادة مارسيل كولر المدير الفني إلى الحفاظ على لقب البطولة داخل القلعة الحمراء.

يعتبر هذا اللقاء فرصة حاسمة للأهلي لتقديم أداء قوي وضمان العبور إلى المباراة النهائية، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وتحقيق الهدف الأساسي من المنافسة على اللقب القاري للمرة الثانية عشرة في تاريخه. وقد عقد مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين لتوجيههم وتشجيعهم على الاستعداد الجيد والتركيز الكامل خلال المباراة، مؤكداً على ضرورة اللعب بقوة وعزيمة، وعدم الاستسلام لأي ظروف أو ضغوطات قد تواجههم في الملعب.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيراً ومحموماً، حيث يتنافس الفريقان على بلوغ المربع الذهبي والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة. وسيكون من الأهمية بالغة للاعبي الأهلي البقاء هادئين وتحفيز بعضهم البعض لتحقيق الأداء المطلوب وتحقيق الفوز.

قبل مواجهة اليوم| تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الكونغولية

من الملاحظ أن مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تحمل طابعاً استراتيجياً مهماً لكلٍ من الفريقين، حيث يُضطر كولر، المدير الفني للأهلي، إلى توجيه تعليمات دقيقة للاعبين بخصوص الجوانب التكتيكية والاستغلال الأمثل للفرص. يأمل كولر في استغلال الفرص المتاحة وتسجيل الأهداف بشكل مبكر لبث الراحة والثقة في صفوف الفريق، وهو ما يسعى من خلاله لإرباك خطط الفريق المنافس.

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من جهة أخرى، يعول فريق مازيمبي الكونغولي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ومريحة قبل المباراة العودة في القاهرة. يسعى المدير الفني للفريق، لامين ندياي، إلى توجيه اللاعبين بضرورة الاستفادة من دعم الجماهير والظروف المحيطة لضمان تحقيق الفوز. يحث ندياي اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة في القاهرة وتأكيد التأهل إلى المباراة النهائية.

بهذا، يظهر أن المباراة تتسم بالأهمية الكبيرة لكل من الأهلي ومازيمبي، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهدافهم بحثاً عن التأهل إلى المباراة النهائية، ويتوقف الأمر على قدرتهم على تطبيق الخطط التكتيكية واستغلال الفرص المتاحة في المباراة.

مباراة الأهلي ومازيمبي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسيرته خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024، حيث نجح في بلوغ نصف نهائي البطولة بعد تجاوز عقبة فريق سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. كانت هذه النتيجة بمثابة تأكيد لقوة وتميز الفريق الأحمر وتحقيق للتوازن الفني والبدني اللازمين لمواجهة التحديات الكبيرة في البطولة الأفريقية الأبرز.

من ناحية أخرى، واجه فريق مازيمبي الكونغولي تحدياً مماثلاً، حيث استطاع التأهل لنصف نهائي البطولة بعد تعادله سلبياً في مباراة الذهاب أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، ليحقق الفوز في مباراة الإياب على أرضه بهدفين مقابل هدف، وبالتالي يكون قد ضمن مكانه في الدور نصف النهائي بمجموع المباراتين.

يعكس تأهل الأهلي ومازيمبي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رغبة الفريقين في تحقيق النجاح والتألق في البطولة، ويؤكد على جاهزيتهما للمنافسة على اللقب القاري الأغلى. تقدم الأداء المميز لكل من الأهلي ومازيمبي في البطولة هذا الموسم إشارة إلى القوة والتحسن الذين يعيشانهما، مما يضعهما في مركز متقدم للتنافس على اللقب.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ستاد «تي بي مازيمبي» بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتذاع مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حكم مباراة الأهلي و مازيمبي الكونغولي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، للحكم البوروندي ندابيها، ويساعده كل من: الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس مساعد أول، والبنيني إريك إيمافو مساعد ثان، فيما سيكون البنيني لويس ديجندو، حكما رابعا، والغاني دانييال لاريا حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا

معلق مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

أسند مسؤولو قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي ومازيمبي للجزائري حفيظ دراجي .