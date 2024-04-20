2200 مريض يستفيدون من خدمات قافلة بحر البقر بالحسينية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بحر البقر ١ بمركز ومدينة الحسينية، والتي استمرت لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها.

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢١٧٢ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٩ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وتم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أجرى مستشفى ديرب نجم المركزي، أول عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى، بواسطة الدكتور علاء خليل استاذ سينيور جراحة الأورام بكليه الطب جامعة الزقازيق، وذلك بمساعدة أطباء المستشفى.

وأصدر المستشفى منذ قليل اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه؛ في حدث غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازات مستشفى ديرب نجم المركزي، فقد تمت بعون الله وتوفيقه، بنجاح أول عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى بواسطة الدكتور علاء خليل استاذ سينيور جراحة الاورام بكليه الطب جامعه الزقازيق بمساعدة اطباء المستشفى.

وتابع: في إطار توجيهات تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوجيهاته بتفعيل جراحات الأورام المتقدمة، والعيادة الخارجية لها، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة.

وأشار إلى إنه تحت اشراف الدكتور محمد محمد محمد يوسف مدير المستشفى، وبتنسيق نائبه الدكتور احمد مهدلي عمار، تم بعون الله وتوفيقه وبنجاح عملية استئصال ورم سرطاني في الثدي بالمستشفى، وذلك باستخدام جهاز ليجياشور وجهاز حديث يتم استخدامه في كي الشعيرات الدموية أثناء الجراحة، وبنسبة أمان عالية جدًا، ومنع حدوث النزيف بعد العملية