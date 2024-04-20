ضبط ألف نسخة كتاب خارجي داخل مطبعة بدون ترخيص بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بدائرة مركز شرطة شربين، تم التحفظ على المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أوتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي فقد تبين من خلال التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، وطرف ثان "عاطل " مقيمان بدائرة القسم، وذلك لخلافات مالية بينهما، حيث أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على "حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب".

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.