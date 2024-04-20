تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار الخبز السياحي بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة استهدفت عددًا من المخابز البلدية والسياحية والمطاعم بنطاق مدينة نجع حمادى.

الحملة انطلقت من خلال اللجنة المشكلة لضبط الاسواق والمعنية بتكثيف الحملات على مخابز العيش البلدى السياحي والفنينو، وذلك بحضور كلا من بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، امانى صلاح عبد اللاه مير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية للمركز، وعبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية.

حيث تم المرور على العديد من المخابز السياحى والفينو والتنبية بتخفيض سعر الرغيف بناء على انخفاض سعر طن الدقيق.

وقد أسفرت الحمله عن الاتى، التنبية على احد اصحاب مطاعم الفول والطعمية بتخفيض اسعار السنتدتشات، وكذلك الوجبات فقام على الفور تخفيض السعر اتباعا للتعليمات.

وذكرت اللجنة إلى أنه تلاحظ انثاء المرور ان هناك مخبز للعيش السياحى يقوم ببيع الستة ارغفة بخمسة جنيهات من تلقاء نفسة حيث ان وزن الرغيف لديه يتراح ما بين ٧٥جرام وهو ساخن و٦٥جرام بعد التهوية .

كما تم التنبية على مجموعة من المخابز بالبيع للمواطن بسعر الرغيف ب 1 جنيه، وكذلك التأكد من البيع بالسعر المقرر للمواطنين عن طريق سؤالهم و توعية المواطنين بأن سعر الرغيف 1 جنيه وفى حالة البيع بأزيد من السعر فى اى مخبز يتم تقديم شكوى على الصفحة الرسميه للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك) وذلك استكمالا لحملة ضبط الاسعار الخاصة برغيف الخبز السياحى والشامى والفينو، و تاثير انخفاض سعر رغيف الخبز السياحى على المطاعم بالايجاب الذى يؤدى الى انخفاض اسعار السندوتشات مما يتناسب مع انخفاض اسعار الزيت والفول بالاضافة الى انخفاض سعر رغيف العيش السياحى .

وكذلك التأكيد على كل مخبز بتعليق اعلان فى مكان واضح للمواطنين بالسعر المقرر حتى لايكون هناك مجال للتلاعب بالاسعار كما تم التأكيد على وزن الرغيف . ونجحت الحملة فى تحرير عدد 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي والفينو .

واكد أشرف انور ان اللجنة المشكلة تقوم بشن الحملات لضبط الاسعار والاسواق بصفة مستمرة يوميا، مضيفاً ان الايام القادمة سوف نستكمل المرور والمتابعة على المخابز وايضا المطاعم .