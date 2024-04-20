بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر الآن | مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت ، في يوم مثير ومنتظر، يقف فريق الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر على أعتاب مواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في سعيهم المتواصل نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخ النادي.

تأهل الأهلي لهذا الدور بعدما تجاوز عقبة فريق سيمبا التنزاني، حيث فاز الفريق ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، وحقق الفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة من توقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

أما مازيمبي، فقد بلغ هذا الدور بعد تخطي عقبة بترو أتليتيكو الأنجولي، حيث تعادلوا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يحققوا الفوز إيابًا في أنجولا بهدفين مقابل هدف.

تتوجه أنظار العشاق وعشاق كرة القدم الأفريقية نحو هذا اللقاء المثير، الذي يعد فرصة للاستمتاع بمواجهة بين فريقين كبيرين ومنافسين قويين. يتحمل الأهلي الضغط والمسؤولية بعد النتائج الإيجابية التي حققها في المراحل السابقة، في حين يسعى مازيمبي إلى تحقيق المفاجأة والتأهل إلى المباراة النهائية.

من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومحمومًا، حيث يتنافس الفريقان على بلوغ النهائي وتحقيق حلم الفوز باللقب القاري المرموق. يتوقع أن يستعرض الأهلي قوته وتنظيمه التكتيكي، بينما يسعى مازيمبي إلى الظهور بأفضل مستوى وتحقيق الفوز في مباراة الذهاب على أرضه وأمام جماهيره.

وسط هذا الجو المشحون بالتوتر والحماس، يعد مشجعو الأهلي ومازيمبي بمتابعة المباراة بشغف وحماس، سعيًا لدعم فرقهم وتحفيزها نحو تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في الجولة الثالثة بدور المجموعات ، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء ، وشهدت لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.



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لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012 وانتهى بفوز الأهلي 2-1 حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبى في دوري أبطال أفريقيا

يلعب الأهلي مع مازيمبي فى الثالثة عصر اليوم السبت فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب تي بي مازيمبي، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء