أورانج يُنهي استعداداته لمواجهة أسمنت حلوان بالقسم الثالث

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورانج بقيادة تامر عبدالخالق، لمواجهة فريق أسمنت حلوان، استعداداته اليوم استعدادا لمواجهة أسمنت حلوان، في المباراة التي ستجمع الفريقين في الساعة الثالثة ونصف عصر غداً الأحد، وذلك في إطار مباريات الاسبوع الـ24 بالمجموعة الخامسة في دوري القسم الثالث التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم.

تدريبات فريق أورانج

وطالب تامر عبدالخالق من اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وشرح المدرب بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم لتطبيقها، وطلب من اللاعبين التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات.

كما طالب عبدالخالق اللاعبين بطي صفحة التعادلات والهزائم، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز في المباريات المقبلة، داعيا الجميع إلى ضرورة استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الدفاعية وعودة المصابين.

تدريبات فريق أورانج

ويحتل فريق اورانج المركز الرابع برصيد 40 نقطة بجدول ترتيب بالدوري، ويأتي فريق أسمنت حلوان صاحب المركز الرابع عشر والأخير برصيد 3 نقاط .

وتأتي المباريات على النحو التالي:

الإعلامين × منشية ناصر المعادى × الصيد دياموند × حلوان العام صول × أبو النمرس حدائق الأهرام × أطفيح بشتيل × كسكادا أورانج × أسمنت حلوان مؤجل " الأحد "

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث بعد الجولة الـ 23: