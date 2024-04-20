المنيا تتابع انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية من حيث تقديم الخدمات للجماهير بيسر وسهولة وتعامل لائق مع المواطنين ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة .

وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم كافة التسهيلات لضمان انهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة ، مشيرا ً المحافظ، إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في أجهزة الدولة ، ومواكبة التحول الرقمي ، وبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بمنظومة العمل ، والتيسير على المواطنين.

من جانبه، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، شملت ، (المركز التكنولوجي، التموين، التضامن الإجتماعي) ، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد ، لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ، وحسن التعامل معهم ، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ، ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي.

وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل لخدمة المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ، وذلك للوقوف على الإحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الإشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص ما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.

كما تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، سير عمل السيارة المتنقلة الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية ، وإعلانات الطرق ولوحات المحال العامة ، وتقنين الأوضاع ، مشيراً فخري ، إلى أن سيارة المركز التكنولوجي يتم توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة، تسهيلاً على أصحاب المحلات التجارية العامة ، لتقديم المستندات المطلوبة لإستخراج التراخيص ، مناشداً أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم ، تحقيقاً للصالح العام.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد اكد على استمرار العمل على تطوير المراكز التكنولوجية ، لتقديم الخدمات الحكومية، موضحا ، أنه تم وضع خطة لتطوير هذه المراكز بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء ، وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار ، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة.

وأضاف القاضي، أن هناك متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية لجهود المحافظة ، التي تقدم في مراكز تقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة ، والإطمئنان على سير العمل داخل المراكز التكنولوجية ، ومدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.