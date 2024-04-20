3 لاعبين يستعيدهم الاتحاد في لقاء اليوم ضد الحزم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الحزم، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الاتحاد ضيفًا على منافسه الحزم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خدمات الثلاثي المصاب، سعد آل موسى، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي، وذلك قبل مواجهة الحزم، مساء اليوم السبت.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، ضم الثنائي، سعد آل موسى، ومهند الشنقيطي، لقائمة الفريق التي سافرت بريدة، مساء أمس الجمعة، بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا.

على الجانب الأخر، انضم حامد الغامدي لقائمة الاتحاد، للمرة الأولى هذا الموسم وذلك بعد أن أنهى برنامجهة التأهيلي منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

ويتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.