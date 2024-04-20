مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت اليوم فى دوري أبطال أفريقيا ، واستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مكثف ومنظم لمباراته ضد مازيمبي الكونغولي في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث اختتم الفريق استعداداته على ملعب تي بي مازيمبي قبل المواجهة المنتظرة. تم خوض التدريبات والتحضيرات بحماس واندفاع كبيرين، بقيادة الجهاز الفني والإداري، بهدف تحقيق النتائج الإيجابية والتأهل للمرحلة المقبلة من البطولة.

خلال المران الأخير على ملعب تي بي مازيمبي، شهدت الفقرات البدنية والتكتيكية تنوعًا واهتمامًا كبيرًا من قبل الجهاز الفني، حيث تم توجيه اللاعبين وتحفيزهم للعطاء الأفضل خلال المباراة. كما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تدريبات خاصة لحراس المرمى لتجهيزهم للمواجهة بكل ثقة واستعداد.

لا يقتصر الاهتمام على الجانب الفني والبدني فحسب، بل تمثل الدعم الإداري والمساندة السفارية جزءًا أساسيًا من استعدادات الفريق. حرص السفير هشام المقود، سفير مصر في الكونغو، على حضور المران الختامي ومتابعة استعدادات الفريق عن كثب. كما أجرى جلسة مع الدكتور محمد شوقي، رئيس بعثة الأهلي في الكونغو، لمتابعة تطورات الفريق وتأكيد الدعم السفاري الكامل للاعبين والجهاز الفني.

تأتي هذه الاستعدادات الشاملة في إطار تحقيق الهدف النهائي للأهلي، الذي يسعى لتجاوز عقبة مازيمبي وبلوغ المراحل المتقدمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعكس هذا الجهد المشترك بين الجهاز الفني والإداري والدعم السفاري إرادة الفريق لتحقيق النجاح وتحقيق طموحات جماهيره في الظهور بأفضل مستوى وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة.

تأهل الأهلي ومازيمبي لنصف النهائي

ويواجه فريق الأهلى نظيره مازيمبى الكونغولى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.



لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

وتأهل الأهلى للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة Bein Sports HD 6 الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV

وخارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر من أي مكان في العالم عبر Nord VPN

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا وتقام المباراة على ملعب تي بي مازيمبي بذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.