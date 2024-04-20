أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك

أسعار العملات العربية والأوروبية.. واصلت أسعار العملات العربية والأوروبية أمام الجنية المصرية خلال مستهل التعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي الـATM، استقرارها، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.54 جنيه للشراء، و157.09 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، وتحرص الوفد وبصورة لحظية على رصد أهم المستجدات التي تطرأ على القطاع المصرفي المصري، للوقوف على أخر اسعار العملات العربية والاوروبية وسعر الدولار اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.53 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 60.19 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.10 جنيه للشراء، و53.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 156.54 جنيه للشراء، و157.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.26 جنيه للشراء، و31.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.11 جنيه للشراء، و31.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 128.01 جنيه للشراء، و128.39 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 125.37 جنيه للشراء، و126.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 67.98 جنيه للشراء، و68.37 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.66 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.