سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في السوق السوداء المصرية، استقرارًا، وسجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات في السوق السوداء حوالي 49.85 جنيها، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات، على أخر قيمة سعرية قبل بداية الاجازة الاسبوعية للقطاع المصرفي الخميس الماضي، بينما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي الآن نحو 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي مطلع شهر مارس الماضي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال مستهل التداولات اليوم السبت في السوق الموازية المصرية، والذي يعد ثاني أيام الاجازة الاسبوعية للقطاع المصرفي المصري، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية لمختلف المجالات الاقتصادية لاسعار السلع، لاسيما سعر الدولار والذي يشغل الرأي العام المصري بصورة لحظية، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر صرف الدولار الامكريكي اليوم السبت في السوق السوداء المصرية

سعر الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية غير الرسمية)

سجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات في السوق السوداء حوالي 49.85 جنيها، حسب آخر تحديث للسعر بحركة التعاملات.

وجاء سعر الدولار اليوم وفق آخر تحديث قامت به البنوك والمصارف على مواقعها الإلكترونية كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.26 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في NBK بنك الكويت الوطني 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فيQNB الأهلي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في (CIB) البنك التجاري الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدى أجريكول 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "Saib" الشركة المصرفية العربية الدولية 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

خسائر فادحة للمضاربين

جدير بالذكر أن المضاربين تكبدوا خسائر فادحة بسبب أنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي.

مصير السوق السوداء

وتستمر التساؤلات حول مصير السوق السوداء، بعد القرارات والاتفاقيات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وهل تعاود الظهور للمشهد من جديد بمختلف القطاعات بالأسواق المحلية، أم أن هذه الإجراءات الحكومية وخطة الإصلاح الاقتصادي ستنجح في القضاء عليها بشكل نهائي.