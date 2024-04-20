وظائف خالية فى هذه الأماكن.. اعرف الشروط

وظائف خالية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن الوظائف الخالية، حيث أعلن المجلس القومي للمرأة، من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن توفير فرص عمل مختلفة.

وكشف المجلس القومى للمرأة أنه من الممكن التقديم علي هذه الوظائف لمن يرى نفسه مناسبًا لشغلها وتنطبق عليه الشرو المطلوبة .

وظائف خالية بالمجلس القومي للمرأة

وتتلخص الوظائف المتاحة في المجلس القومي للمرأة، في التالي:

* أخصائي مراجعة داخلية بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية.

* عمال خدمات معاونة.

* أخصائي اتفاقيات دولية بالإدارة العامة للتعاون الدولي.

* أخصائي حصر وتحليل (تأمين المعلومات، النظم والتطبيقات والدعم الفني، التحول الرقمي، الإحصاء والتقارير والنشر).

* الإدارة العامة للشئون المالية للأقسام الآتية: أخصائي موازنة، أخصائي تعاقدات، أخصائي مراجعة، أخصائي شطب، مسؤول بالدفع الإلكتروني، أخصائي مخازن.

* أخصائي تخطيط استراتيجي بالإدارة العامة للتخطيط.

* أخصائي إعلام.

* أخصائي مكتبات.

شروط القبول في وظائف القومي للمرأة

ويستمر القومي للمرأة في استقبال طلبات التوظيف في الوظائف سالفة الذكر، حتى يوم 30 من شهر أبريل الجاري.

وجاءت شروط التقديم لوظائف القومي للمرأة، فيمكن التعرف عليها من خلال زيارة الرابط التالي عبر الضغط هنا، وتتلخص شروط القبول في الوظائف سالفة الذكر فيما يلي:

- خبرة لا تقل عن عامين في المجالات المعلن عنها.

- يكون حاصلا على تقدير عام «ممتاز» بآخر تقريرين من تقارير الكفاية بجهة عمله.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية للعمل بالإدارة العامة للتعاون الدولي.

- ومن يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية من خلال الإيميل على: [email protected]

احتفالية الأسرة المصرية

الجدير بالذكر أنه قد شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس فى احتفالية الأسرة المصرية التى نظمتها بطريركية الأقباط الأرثوذكس برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والتى حملت شعار "صحة الأسرة =صحة المجتمع"، والتى شهدت إطلاق وثيقة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مخاطر زواج الأقارب "احذر الأمراض الوراثية".."مبادرة خلى الزغروطه تكمل" للكشف قبل الزواج .

وقد نشرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، منشورًا تدعم من خلاله مصممة الأزياء والفنانة المصرية «سهيلة علي».

وأعربت عن إعجابها بارتباط الفنانة بهويتها العربية وتصميماتها المميزة التي نجحت في جذب انتباه نجوم مشهورين من جميع أنحاء العالم لارتدائها ومنهم يوليانا جوميز، عارضة أزياء وممثلة ومرشحة للحصول على لقب ملكة جمال كولومبيا ولورا لابريدا، ممثلة إسبانية مشهورة لها مسلسلات متعددة على «Netflix»، وسامانثا سيكيروس، نجمة مسلسل «برلين» على «Netflix».