الرمادي يطالب لاعبي سيراميكا بطوي صفحة التعادل مع الاتحاد ويستعد لـ فاركو

طوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة ايمن الرمادي المدير الفني للفريق ، صفحة التعادل مع نظيره الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ، وذلك بعد خروجه بنقطة وحيدة إثر التعادل الايجابي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب استاد المقاولون العرب، عصر يوم الخميس الماضي وذلك ، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

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بدأ فريق سيراميكا، تدريباته المكثفة ، في إطار الاستعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام فريق فاركو، في الجولة الـ19 على ارض ملعب استاد المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل 22 أبريل الجارى.

ويقوم الرمادي بتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها لاعبي سيراميكا في المباراة الماضية أمام الاتحاد .

وعلى جانب متصل أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويخضع محمد شكري خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت.

في المقابل قال طاريق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن المباراة أمام سيراميكا كانت في غاية الصعوبة لان الفريق مر وظروف صعبة بعد الهزيمة من الزمالك .

وأضاف: "المباريات في الدور الثاني لها عمليات حسابية، سيراميكا فريق منظم ويمتكلون حلولًا كثيرة جدًا، أيمن الرمادي كان يسبب لي الكثير جدًا من القلق".

وتابع: "أفضل شيء أننا عدنا بشكل سريع، وأوجه تحية للاعبين لأنهم قاموا بجهد كبير جدًا، توقيت المباراة في الساعة الرابعة عصرًا وهذا توقيت صعب في الصيف".

وأتم: "مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري تجارية، النقطة خلالها لها مكانة، ومتبقي لنا 16 مباراة، نقطة تعطي لنا دفعة قوية في المرحلة المقبلة".

وبهذا التعادل أصبح رصيد سيراميكا 24 نقطة، في المركز السادس، بينما وصل الاتحاد للنقطة رقم 28، في المركز الثالث .