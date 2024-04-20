بدء إنتاج عسل النحل بمشروعات أمن غذائي قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر لعدد 300 خلية عالي الجودة بمشروع تربية النحل وإنتاج العسل بمشروعات الامن الغذائي بالمحافظة.

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، إن عسل الشمر هو أحد انواع العسل الطبيعي الذي ينتجه النحل بدون أي تغذية من رحيق زهور نباتات الشمر .

وأشار إلى أن عسل الشمر يعد أحد أنواع العسل التي لها استخدامات طبية لأنه يحتوى علي خصائص علاجية فعالة لإحتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية الهامة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاء طبيعي متكامل مفيد لصحة الجسم.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظة تعمل جاهدة للتوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل ، نظرا لكونه من المشروعات التي تحقق مردود اقتصادي عالي.

بالإضافة الي كونها توفر عنصر غذائي للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي، لافتا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي .

إستصلاح 400 فدان لإنتاج البرسيم وفول الصويا:

وأعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمس الجمعة، بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بمحصول فول الصويا، و البرسيم ونبات البونيكان.

قال المحافظ، إن المشروع بالتعاون مع جهاز التعمير بجنوب الصعيد، وذلك لإنتاج الخامات المشغلة لمصنع العلف التابع لمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية والداجنة.

فضلا عن طرح الفائض للسوق المحلى بأسعار عادلة لسد الاحتياجات، ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا.

وبيّن المحافظ، إلى أنه تم اختيار محصول فول الصويا لزراعته كونه يتناسب مع نوعية تربة الأراضي المستصلحة حديثا، فضلا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل الهامه في إنتاج العلف الحيواني.

وأكدالمحافظ، أنه تمت الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا.

من حيث اختيار التقاوي المناسبة، وتطبيق أنظمة الري الحديثة، وتنويع المحاصيل بما يتناسب مع خصائص التربة ومدى وفرة مصادر المياه الصالحة للري بتلك الأراضي.