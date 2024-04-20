خاص| أحمد فهيم يكشف عن هدفه بعد العودة لمجلس إدارة الإسماعيلي

أعلن أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عودته من جديد لمجلس إدارة القلعة الصفراء عقب إلغاء قرار إيقافه.

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وقال فهيم في تصريحات خاصة لـ " الوفد " أنه تم بشكل رسمي الغاء قرار مجلس الإدارة وعودته بكامل صلاحياته من أجل ممارسة دوره من جديد داخل القلعة الصفراء .

وحرص فهيم على توجيه الشكر لجميع القيادات التي وقفت بجانبه على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس كما حرص على توجيه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الذين قاموا بمنحه الثقة والقوة لاستكمال ما أقسم عليه تجاه النادي الإسماعيلي .

وأكد فهيم أن كل هدفه هو وضع خطة قوية رفقة مجلس الإدارة لعودة الدراويش من جديد إلى مكانته الطبيعية وسط الكبار والمكانة التي يستحقها .

وكان نادي الإسماعيلي أعلن في بيان رسمي إيقاف عضوية أحمد جمال ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة .

وأوضح النادي أن القرار يأتي إعمالًا لما جاء بنصوص المادتين 79 و80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه على الجمعية العمومية الغير عادية للنادي.

وعلى جانب الآخر حرص إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق عقب الهزيمة أمام زد ببطولة الدوري المصري الممتاز .

وكان الإسماعيلي خسر أمام زد بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدورى الممتاز هذا الموسم.

وخلال الجلسة طالب جلال من لاعبي الإسماعيلي اغلاق ملف الهزيمة من زد وضرورة التركيز في الفترة القادمة من أجل العودة من جديد إلى طريق الإنتصارات .