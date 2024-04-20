موعد تحسن حالة الجو واستقرار درجات الحرارة

حالة الطقس.. عقب التقلبات المناخية التي حدثت خلال الأيام الماضية، يبحث الكثير من المواطنين عن درجات الحرارة وحالة الجو خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء.

طقس شديد الحرارة

ويسود بداية من يوم الثلاثاء المقبل طقس شديد الحرارة نهارا على كل أنحاء البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

كما أكد خبراء في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ التقلبات الجوية ستستمر طوال فصل الربيع الذي يعرف بأنه فصل التقلبات الجوية السريعة والحادة لذلك ينصحون بمتابعة أخبار الطقس الصادرة عن الهيئة على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم

ويذكر أنه تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، استمرار الاجواء الحارة نهارا على أغلب أنحاء البلاد، ويكون الطقس دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يشهد الطقس اليوم، استمرا نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء 31 للعظمى والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 20 درجة

أما بالنسبة لحالة البحرين، فإن البحر المتوسط متوقع أن تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على ارتفاع الأمواج من ( ٣:٢متر )، والبحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من ( ١.٧٥:١ متر ).

وخلال الساعات الماضية، أثيرت تساؤلات كثيرة حول تأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج العربي، وما إذا كانت ستتعرض لفيضانات خلال أيام.

وكشفت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم ، حقيقة تأثر مصر بالتقلبات الجوية في دول الخليج.

وقالت: "لن تتأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج" والتي عرفت باسم "منخفض الهدير".