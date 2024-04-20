تجديد حبس عاطل مُتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بالشرقية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية بمحافظة الشرقية؛ حبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بحيازة 34 طربة حشيش و500 جرام هيروين قبل ترويجه على عملائه بدائرة مركز ومدينة أبو كبير.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ع» 30 عامًا، عاطل، ومقيم بمدينة أبو كبير، بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها علة عملائه بدائرة المركز

وبتقنين الإجراءات، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن ضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمركز من ضبط المتهم فى كمين اُعد له، وبحوزته 500 جرام لجوهر الهيروين المخدر، و 34 طربة لجوهر الحشيش المخدر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له في الميعاد القانوني.

وفي سياق متصل، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، أوراق القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، المتهم فيها 3 أشخاص، لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذا الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 10 يونيو المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامهم بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية ليوم 11 فبراير من العام الماضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كل من: "أوليفيا. ع. إ" 27 عامًا، ربة منزل، و"فادي. س. ف" 26 عامًا، عامل بمعرض موبيليا، و"حسام. أ. م"، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "فؤاد. م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.

وأسند أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة «كلوزابكس» استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه، وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة «مشنقة» في كتم أنفاس المجني عليه، وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي.

واستمرا بذلك حتى لفظ الزوج أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر، قاصدين من ذلك جميعا قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحريات، أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني، فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه، ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت قرارها المتقدم.