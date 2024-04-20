إستمرار التراجع التدريجي في أسعار الدواجن اليوم السبت بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 20 أبريل، إنخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن البيضاء والبلدي واللحوم الحمراء، بكافة أسواق المحافظة.

وكانت أسعار تسليم أرض المزرعة قد شهدت تراجعا ملحوظا بعد زيادة العرض عن الطلب في الأسواق، مما تسبب في تراجع تدريجي بشكل يومي في الأسعار.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 375 جنيها للبتلو، ومبلغ 400 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام وكذلك أسعار الأعلاف.

انخفاض أسعار الدواجن وكيلو البلدي الفيومي ب95 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 83 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 72 جنيه والساسو 90 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 95 جنيها، وسجل كيلو الرومي 100 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 110 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 90 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 190 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 85 جنيها وبدون العظم بمبلغ 90 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 73 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 67 جنيها والهياكل 45 جنيها والأجنحة 50 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 80 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب100 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، بعد إرتفاع الأسعار مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، مما تسبب في إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم الحمراء، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 155 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة.