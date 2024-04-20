مركز شباب أولاد يحيى ينظم إحتفالية بمناسبة يوم اليتيم

نظم مركز شباب أولاد يحيى التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إحتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق شهر أبريل من كل عام ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

تهدف الإحتفالية الى الاحتفاء واظهار كل معاني الحب والتقدير لجميع الأيتام الكبير منهم والصغير وذلك بطريقة مليئة بالحب والاخوية بين كافة أعضاء مركز الشباب واهالي القرية جميعا.

وتحدث حسن محمد حسن أبو المجد مدير متابعة أوقاف سوهاج عن حديث رسول الله صل الله عليه وسلم عن اليتيم والذى اوصى برعاية وكفالة اليتيم لما له من أثر عظيم عند الله وفي نهاية الندوة تم تكريم أحد أعضاء مركز الشباب من اليتامى والاحتفاء به .



وأكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية الإحتفال بيوم اليتيم والذى توليه الدولة اهتمام كبير لما يمثله من واجب وطني وقومي على كافة افراد المجتمع والتوثيق المباشر لجميع المشروعات على صفحات التواصل الإجتماعي للهيئات الشبابية عند التنفيذ .



وفي سياق آخر نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بمراكز شباب محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 من شهر أبريل الجاري بحضور أكثر من 50 شاب وفتاة .

وتم خلال الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية تقسيم الحضور إلى مجموعتين كل مجموعة ثلاثة أيام يحصل المتدرب من خلالها على شهادة معتمدة من الهلال الأحمر باجتيازه التدريب .



تناول المدرب خلال الدورة التدريبية تعريف الإسعافات الأولية والرعاية الفورية والمؤقتة التي تقدم للمصاب قبل الوصول للمستشفى والهدف من الإسعافات الأولية والحد من زيادة وتفاقم الإصابة حتى لا تتدهور حالة المصاب ومنع خطر محتمل حدوثه وحماية المصاب والمحافظة على حياته حتى وصول المساعدة الطبية اللازمة إليه .

كما شرح المدرب أنواع الجروح التي تنقسم إلى جرح قطعي وجرح رضى وجرح نزعي وجروح السحجات وطرق التعامل مع هذه الأنواع المختلفة والأدوات والمواد التى تستخدم فى هذه الأنواع المختلفة كما تناول شرح كيفية وقف النزيف للمصاب وكيفية عمل غيار على الجرح وقت وقوع الحادث .



وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالدور المقدم من وزارة الشباب والرياضة في تنميه وعي الشباب وكيفية اكتساب المهارات الفعالة في الإسعافات الأولية لشباب أندية التطوع بالمديرية .

ومن جانبه قال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدورة التدريبية في الإسعافات الأولية من اأم الدورات التي من المفترض أن يحصل عليها الشباب ووجه بادراج مثل هذه الدوارت في خطة الأنشطة بمراكز الشباب .