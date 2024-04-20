ضبط طالب شرع في التخلص من صاحب محل بالمنشاه

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد صاحب محل خاص يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن تعدى عليه طالب بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "محمد . ف . م . ص" 23 سنة صاحب محل خاص ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن إدعاء تعدي آخرين .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمه "صالح . م . ص . م" 50 سنة مزارع يمقيم بذات الناحية إتهم "ياسين . ا . ت" 18 سنة طالب يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجل شقيقه المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج منه إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما داخل المحل الخاص بالمصاب.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم مطواة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وفي سياق آخر استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل يبلغ من العمر 45 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بمنزله بسبب خلافات أسرية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بقيام عامل يقيم بدائرة المركز بالتخلص من حياته .



إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين ورود إشارة لمركز شرطة البلينا من مستشفى البلينا المركزي بوصول "صلاح الدين . ص . ع . ع" 45 سنة مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال وتوفي خلال تقديم الإسعافات اللازمة .



وبسؤال زوجته "مديحة . ع . م . ا" 40 سنة ربة منزل وشقيق المُتوفي "ص . ع . ع" 52 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه خلال تواجد المذكور بالمنزل تناول قرصًا لحفظ الغلال بسبب خلافات أسرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت ووفاته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .