سائق يشرع في إنهاء حياة طالب بسلاح أبيض بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد طالب في التاسعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى تعدى عليه سائق سيارة ميكروباص بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته في مشاجرة بينهما إثر مشادة كلامية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من المستشفى الجامعي الجديد بوصول "أحمد . ح . ا . ب" 19 سنة طالب ويقيم دائرة المركز مُصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى إدعاء تعدي آخرين.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال خاله "محمد . ع . ع . ق" 47 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية إتهم "يوسف . م . ش . م" 18 سنة سائق ميكروباص يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجل شقيقته المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته عبارة عن "مطواه" مما نتج عنه إصابته في مشاجرة إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.





عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة نم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة - بإرشاده - وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









وفي سياق آخر كان مستشفى سوهاج الجامعي الجديد قد استقبل صاحب محل خاص يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن تعدى عليه طالب بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب مشادة كلامية بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "محمد . ف . م . ص" 23 سنة صاحب محل خاص ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن إدعاء تعدي آخرين .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمه "صالح . م . ص . م" 50 سنة مزارع يمقيم بذات الناحية إتهم "ياسين . ا . ت" 18 سنة طالب يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجل شقيقه المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج منه إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما داخل المحل الخاص بالمصاب.





عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق المختصة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم مطواة بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .