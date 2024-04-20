انعقاد منتدى ترابط قطاع الطاقة فى افريقيا خلال الفترة من 21 الى 25 أبريل 2024

في اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية APUA وبنك التنمية الأفريقي المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة وبالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والمزمع عقده خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024 بمدينة شرم الشيخ.

يستهدف المنتدى حشد الوزراء الأفارقة المعنيين بالكهرباء والطاقة المتجددة للدول أعضاء APUA ورؤساء مرافق الكهرباء الأفريقية وممثلى تجمعات الطاقة الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين وذلك لطرح ومناقشة القضايا الهامة الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتصنيع المتكامل الاقليمى ومشروعات الربط الكهربائى وسوق الكهرباء الإفريقية الموحدة .

وتتضمن أجندة المنتدى خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجارى إقامة منتدى الحوكمة والقيادة لمرافق الكهرباء ، ومنتدى سوق الكهرباء الأفريقية الموحدة ، والمنتدى الوزاري بالإضافة إلى تنظيم معرض على هامش المنتدى للشركات المصرية والعالمية والمصنعين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .