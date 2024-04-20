اندلاع حريق في حوش ومنزل بسبب تطاير الشرر بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران لمنزل مجاور وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بدائرة في حوش ومنزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك "كرم . ا . ع . ق"51 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لمنزل مجاور ملك "أحمد . م . ث . م" 63 سنة بالمعاش .





تم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص وبسؤال المذكورين ما تقدم أفادا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامها بالتعدي على عامل بسلاح أبيض كان بحوزتها ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن بعد مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات على ثمن تركيب اسطوانة بوتاجاز .

وكان شقيق المجني عليه قد أفاد خلال التحقيقات أن المتهمة تعدت بسلاح أبيض عبارة عن سكين على شقيقه وإحداث إصابته المشار إليها على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيب الطرف الثاني اسطوانة بوتاجاز بمسكنها.





وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





بالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من "حمدية . ي . م . م" 43 سنة ربة منزل وطرف ثان "أحمد . ف . م . ع" 30 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص والطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط المتهمة وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة وبسؤال شقيق المجني عليه الثاني "حسن . ف . م . ع" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية والمتهمة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل من الطرفين على الآخر بالسب والضرب وأضاف شقيق المصاب بقيام المذكورة بإحداث طعن شقيقه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتها على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيبه اسطوانة بوتاجاز بمسكن المتهمة .





جرى التحفظ على المتهمة والأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني .