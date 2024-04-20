مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة رين بالدوري الفرنسي

يستعد الدولي المصري مصطفي محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، لقيادة فريقه لمهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يواجه نظيره فريق رين في الخامسة مساء، على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة رين

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: أميان أدو، كاستيليو، بالوا، دوفرني.

خط الوسط: موسى سيسوكو، شيريفيلا، موتوسامي، موليت، أبلين.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 16 لقاء وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 48.

كما يتواجد فريق رين في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وخسارة مثلها والتعادل في 9 وتسجيل 41، وتلقي 36.