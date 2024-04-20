عاجل
بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة مواطنين في مناطق متفرقة بغزة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة ريما شمال غرب رام الله
السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"مصريين بلا حدود" تطلق الحوار المجتمعي حول  إصدار قانون  مكافحة التمييز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلقت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بالتعاون مع مركز الإبراهيمية للإعلام  الحوار المجتمعي الأول بالقاهرة  لحشد كافة جهود ورؤى أصحاب المصلحة والمعنيين بالشأن العام للدفع ومناصرة اصدار قانون انشاء مفوضية مكافحة التمييز 

txt

الإعلام الأمريكي: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر

حضر اللقاء نخبه من نواب البرلمان ابرزهم النائبة مها عبد الناصر  نائب   رئيس حزب  المصرى الديمقراطي الاجتماعي  والنائبة نشوى الديب 

 والنائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان

اعربت  وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلاحدود  ان أهم مايميز هذا المنتدي  هو مشاركة  النواب  فى مجموعات نقاشية  مع الخبراء ورجال القانون وعدد من القيادات الدينيه ممثلى الكنيسة الانجيلية وعلماء الازهر ونشطاء المجتمع المدنى فى وضع تصورات مختلفه حول اهم المعايير التى يجب ان يتضمنها القانون  وناقشوا كذلك  الصلاحيات المنوطه بالمفوضيه وضمانات استقلالها 

مع وضع الخطوط العريضه لبرنامج عمل يتضمن تدخلات كافة اصحاب المصلحه خلال الأشهر القادمه  للتوعيه وللدفع والدعوه بأهمية انشاء المفوضيه لصالح الجميع

 

مواد متعلقة

وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة النفسية و "أوتيزم سبيكس" العالمية

الإعلام الأمريكي: القيادة السياسية لـ"حماس" تعتزم الانتقال من قطر

تريزيجية ضيفا ثقيلا رفقة طرابزون على قيصري سبور في الدوري التركي

"فؤاد" تؤكد دور الشباب في ريادة الأعمال البيئية لمواجهة التحديات

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل

مانشستر سيتي وجها لوجه أمام تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي الليلة
الجريدة الورقية