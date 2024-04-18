تسهيلات للمستثمرين.. تقسيط مقايسات الغاز الطبيعي بمناطق قنا الصناعية

وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، علي تقسيط مقايسات الغاز الطبيعى بواقع 4 اقساط لمدة عام بدون فوائد.

وعقد المحافظ، اليوم الخميس، الاجتماع الدورى الذى عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين " هوّ " بمركز نجع حمادى ، و " الكلاحين " بمركز قفط ، والمنطقة الحرة العامة بقفط .

وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها سيادته مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

نقاش مع المستثمرين:

حيث استمع محافظ قنا، لعدد من طلبات المستثمرين، وجه علي الفور مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في اسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري .

وبيّن المحافظ، بانه تم تأهيل عدد 1500 منشأة صناعية داخل وخارج المنطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وادارة الاستثمار بديوان عام المحافظة.

وبالإضافة الى الحصول على رخص تشغيل من عام 2018 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالمجمع، لافتًا الى انه تم الانتهاء من 420 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعى بنجع حمادى.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط.

وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا.

ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، و محمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط و محمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادى وعدد من المعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة