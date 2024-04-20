وزير الدفاع الروسي: إنشاء مركز لإنتاج الطّائرات المسيرة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية.



وبحسب بيان الدفاع الروسية، "تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ميدان التدريب العسكري في ضواحي موسكو حيث تم إطلاعه على تنفيذ تعليمات القيادة بتطوير المركبات الجوية المسيرة والأسلحة الصغيرة، مع الأخذ بالاعتبار خبرة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف البيان أنه "عُرض على شويغو مجموعة متنوعة من المركبات الجوية المسيرة، تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كيلوغرام، بما في ذلك طائرة كوادكوبتر الهجومية الواعدة المجهزة بأحدث التقنيات لاستخدام أنواع مختلفة من الذخيرة اعتمادا على المهام الموكلة إليها وتكييفها للعمل حتى في ظروف الرؤية المنخفضة".

من جهته، قال شويجو إن "وزارة الدفاع الروسية قررت إنشاء مركز بحث وإنتاج للطائرات المسيرة والأنظمة الآلية"، مشيرا إلى أن "المركز الذي سيتم إنشاؤه سيكون بمثابة رابطة لمختلف المؤسسات والمختبرات المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة".

وأكد شويجو أنه "يجب تزويد المجموعات الهجومية بهذه الأنواع من الأسلحة من أجل التدمير الفعال لطائرات العدو المسيرة".