موعد مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق وولفرهامبتون نظيره نادى آرسنال مساء اليوم، في المباراة التي تقام على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.



ويهدف آرسنال إلى استعادة صدارة جدول البريميرليج بشكل مؤقت بعد أن اقتنصها مانشستر سيتي في الجولة الماضية حيث السيتي لديه مواجهة قوية ضد برايتون.

ويدخل آرسنال اللقاء ولا بديل عن الفوز أمامه من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما تراجع عن الصدارة بعد الخسارة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية ما أدى لابتعاد حلم لقب البريميرليج الغائب عن خزائنه منذ 20 عامًا.



ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بالتساوي مع ليفربول الثالث وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، في المقابل يحتل وولفرهامبتون المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.



وانتهت مباراة الدور الأول بين وولفرهامبتون وآرسنال هذا الموسم بفوز الجانرز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات".

موعد مباراة وولفرهامبتون وآرسنال والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة وولفرهامبتون وآرسنال مساء اليوم السبت وتنطلق في الثامنة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.