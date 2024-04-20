يبحث بايرن ميونخ بقيادة توماس توخيل عن تحقيق الفوز أمام نظيره يونيون برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم.



وكان بايرن ميونخ قد نجح في الصعود للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، بيضرب موعدًا قويًا مع ريال مدريد.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- ديفيز.

الوسط: جمال موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش.

الهجوم: كومان- هاري كين - ليروي ساني.

وكان بايرن ميونخ قد خسر لقب الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن، والتي تعد المرة الأولى التي خسر فيها البفاري لقب الدوري الالماني منذ عام 2013، حيث كان الفريق البفاري مُسيطر على البطولة.

موعد مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة نظيره يونيون برلين أمام بايرن ميونخ في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب ألتي فورستري.

تُنقل مواجهة يونيون برلين وبايرن ميونخ عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث البطولة منذ عدة سنوات ماضية.