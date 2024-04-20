السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الصيد تفزن على الاوليمبى فى بطولة الدورى العام لكرة السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره الاوليمبى بنتيجة 45/74 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى العام الممتاز. 

 

ضمت قائمة الفريق اللاعبات ريم اشرف،ريهام الزمر،زينة حسام ،سارة عمرو،سلمى عمرو، فريدة تامر،فريدة حسن ،ليلى القوصى،مريم شريف ، مريم جابر، زينة أكرم، نادين عمر، نور السكرى، سمر مصطفى ،نيرة نافع ، ليلى يسر،جنا أحمد. 

 

الجهاز الفني والإداري
نائب رئيس الجهاز  محمود السداوى،المدير الفنى  احمد ابراهيم ،مدرب عام  مصطفى البوشى،احصائى  مازن تامر ، مخطط أحمال  فريد سمير،طبيبة الفريق دكتورة ياسمين مجدي ،المدير الإدارى  على الخطيب، خدمات معاونة محمد عطا،أحمد عصام لجنة كرة السلة .

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