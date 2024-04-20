5 علامات للسكتة الدماغية ليست ضمن قائمة الأعراض الرسمية

السكتة الدماغية هي حالة طارئة خطيرة ومهددة للحياة، وينجم عن انقطاع مؤقت لإمدادات الدم إلى الدماغ، عادة بسبب جلطة دموية أو تمزق الأوعية الدموية، مهما كان السبب، يجب اكتشاف أي علامات تحذيرية في أسرع وقت ممكن.

العلامات الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية:

وجه: قد يتدلى الوجه إلى أحد الجانبين، وقد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يتدلى فمه أو عينه.

الأيدي: قد لا يتمكن الشخص المشتبه في إصابته بسكتة دماغية من رفع ذراعيه وإبقائهما في هذا الوضع بسبب ضعف أو تنميل في إحدى الذراعين.

الكلام: قد يكون الكلام غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتكلم الشخص على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا؛ وقد يواجهون أيضًا صعوبة في فهم ما تقوله لهم.

ومع ذلك، هناك أعراض أقل شهرة قد تكون مدعاة للقلق، من المهم أن يتلقى الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية علاجًا سريعًا لتجنب المزيد من المشاكل الصحية أو الإعاقة أو حتى الموت.

تنميل مفاجئ في أحد جانبي الجسم

يعد تنميل اليد أو الذراع أو الساق أو جزء من الوجه أمرًا شائعًا، تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليخينا خصيصًا لـ MedicForum: "يحدث هذا غالبًا بسبب ضغط الأعصاب، خاصة إذا حدث ذلك أثناء الجلوس أو الاستلقاء، لأن هذا يمكن أن يضغط على الأعصاب".

فقدان الذاكرة المفاجئ

يعد الارتباك وصعوبة فهم الكلام من علامات السكتة الدماغية، مما قد يبدو كما لو أن شخصًا ما فقد ذاكرته وبالتالي، قد يكون فقدان الذاكرة المفاجئ علامة "نادرة" للسكتة الدماغية.

والأشخاص الذين يصابون بالحبسة الكلامية أو خلل الكلام (صعوبة في فهم اللغة) سوف يخلطون بين الكلمات وقد لا يكونون قادرين على قول أو فهم أي شيء، وقد يؤثر ذلك على قراءتهم وكتابتهم. وقد يصفهم غير الخبراء بأنهم مشوشون أو يعانون من فقدان الذاكرة لأنهم لا يستطيعون الإجابة على الأسئلة.

فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

يمكن أن تسبب السكتة الدماغية عدم وضوح الرؤية وفقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، ولكن قد لا يتم التعرف على هذا العرض بشكل جيد مثل ضعف الوجه، يمكن أن تؤدي السكتات الدماغية إلى قطع الدورة الدموية في العين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.

الدوخة المفاجئة

في حين أن هذا غالبًا ما يكون غير ضار وعلامة على وجود عدوى في الأذن أو صداع، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى شيء أكثر خطورة.

الصداع الشديد المفاجئ

غالبًا ما يرتبط الصداع الشديد المفاجئ بالصداع النصفي. لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يكون ذلك علامة على حدوث سكتة دماغية وشيكة.