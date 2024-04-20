عوامل خطر تسبب سرطان البنكرياس.. أشهر الأعراض

وعلى الرغم من أن معدلات البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمعظم أنواع السرطان زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، إلا أنه بعد خمس سنوات من تشخيص مرضى البنكرياس، لا تزال النسبة 8% فقط، متوسط العمر المتوقع بعد التشخيص هو من سنتين إلى ثلاث سنوات فقط، وغالباً ما يعاني المرضى من بضعة أشهر فقط.

عوامل الخطر لسرطان البنكرياس

يعد التدخين والسمنة واتباع نظام غذائي غني بالدهون واللحوم والإفراط في استهلاك الكحول من عوامل الخطر للإصابة بسرطان البنكرياس. ومع ذلك، فإن العلاقة ليست واضحة مثل العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، وعلى العكس من ذلك، يجب عليك تجنب الكحول والنيكوتين وتناول نظام غذائي متوازن، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

هذه هي الطريقة التي يظهر بها سرطان البنكرياس

في المراحل المبكرة من المرض، لا يسبب سرطان البنكرياس أعراضًا غير محددة، أو يسبب فقط أعراضًا غير محددة، مثل فقدان الشهية أو الشعور بالضغط في الجزء العلوي من البطن، والتي قد يكون لها أيضًا أسباب أخرى، آلام الظهر المستمرة التي لا يمكن تفسيرها يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum: "قد يكون التوتر أو الوضع السيئ أيضًا علامة.

أعراض أخرى:

ألم قوي

فقدان الوزن بشكل كبير

اليرقان

تشخيص سرطان البنكرياس

عادةً ما يكتشف الأطباء السرطان متأخرًا، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق الصدفة أثناء فحص البطن المتكرر. في حالة الاشتباه في الإصابة بسرطان البنكرياس، سيقوم طبيب الأسرة أولاً بإجراء فحص بدني من خلال فحص البطن بالموجات فوق الصوتية. لإجراء المزيد من الفحوصات، مثل التصوير المقطعي والفحص بالمنظار، سيحيلك طبيب العائلة إلى الأخصائي المناسب، وإذا لزم الأمر إلى مركز الأورام.

الخزعة، التي توفر تشخيصًا للعديد من أنواع السرطان الأخرى، ليست مفيدة لسرطان البنكرياس. لأن إزالة الأنسجة من البنكرياس أمر صعب وغير آمن.

ما هو سرطان البنكرياس؟

سرطان البنكرياس نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في البنكرياس. يقع البنكرياس يقع خلف الجزء السفلي من المعدة ووظيفته إنتاج الإنزيمات التي تساعد على هضم الطعام، والهرمونات التي تساعد على ضبط السكر في الدم.

وأكثر أنواع سرطان البنكرياس شيوعًا السرطانة الغدية البنكرياسية القنوية، ويبدأ هذا النوع في الخلايا التي تُبَطِّن القنوات التي تحمل الإنزيمات الهضمية خارج البنكرياس.