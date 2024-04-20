رائحة البول الكريهة علامة على الإصابة بالسكري من النوع 2

تتأثر رائحة البول بالأطعمة والأدوية التي تتناولها، ولكن في بعض الحالات، يمكن أن يشير التغير في رائحة البول إلى مشاكل صحية، وأخبر أطباء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) صحيفة The Sun عن الأمراض التي يمكن أن تظهر بسبب رائحة البول الكريهة.

الجفاف

وقال الأطباء إنه إذا كان للبول رائحة قوية ولونه أصفر داكن، فمن المرجح أن الشخص لا يشرب كمية كافية من السوائل ويعاني جسمه من الجفاف، علامات أخرى لمشكلة العطش، جفاف الفم، قلة التبول.

التهاب المسالك البولية

قد تكون الرائحة الحلوة أو التي تشبه الأمونيا الصادرة من البول علامة مبكرة على وجود عدوى في المسالك البولية (UTI)، وكما قد يصبح البول غائمًا ومظلمًا، وقد يصاحب التبول إحساس بالحرقان. قد تحدث الرغبة في التبول فجأة وفي كثير من الأحيان أكثر من المعتاد.

عدوي فطريه

ويدل على ذلك وجود رائحة خميرة عند التبول. بالإضافة إلى ذلك، هناك إفرازات جبني، وألم أثناء ممارسة الجنس أو التبول، وتهيج وحكة في منطقة الفخذ.

العدوى المنقولة جنسيا

قد تكون رائحة البول الكريهة علامة على وجود عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، مثل الكلاميديا أو داء المشعرات. بالإضافة إلى ذلك، تتم الإشارة إلى الإصابة بإفرازات من الأعضاء التناسلية والحكة والطفح الجلدي والبثور والقروح أو الثآليل والألم عند التبول.

داء السكري من النوع 2

قد تشير رائحة البول الفاكهية، وكذلك الذهاب المتكرر إلى المرحاض (خاصة في الليل)، والشعور المستمر بالعطش إلى إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني. وتشمل الأعراض الأخرى للمرض فقدان الوزن اللاإرادي وزيادة التعب.

متى يجب أن ترى الطبيب؟

يقول الخبراء أنه يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك إذا كان لديك رائحة بول كريهة، وتحدث الرغبة في التبول فجأة، في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد، أو في الليل.

تشعر بألم أو حرقان عند التبول.

يبدو البول غائما.

تحتاج إلى رؤية الطبيب على الفور إذا

هناك دم في البول.

يظهر الألم في أسفل البطن.

آلام الظهر تحت الأضلاع.

هناك شعور بالضيق الشديد والضعف.

ترتفع درجة الحرارة بشكل حاد، وتحدث الحمى.

تصبح درجة حرارة الجسم منخفضة.