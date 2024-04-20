رئيس بعثة يد الزمالك يطمئن على الاستعداد للقاء الترجي التونسي

حرص المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة فريق اليد في الجزائر على الاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقام هشام نصر بالاجتماع بحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد على هامش مران الجمعة من أجل الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بالفريق.

وتقام المباراة بين الزمالك والترجي على ملعب قصر الرياضة بمدينة وهران الجزائرية في تمام التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الجزائر.