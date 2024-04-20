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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس انبي يكرم الجهاز الفني لمنتخب مصر

قرر الأستاذ أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم "حسام وإبراهيم حسن"، على هامش مباراة إنــبى والداخلية الماضية، والتي أقيمت باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وكان التؤام حسام حسن قد تولى تدريب منتخب مصر خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، والذي خرج من الأدوار الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار الماضية.
وقام الشريعى بإهداء درع نادى إنبى للتؤام، متمنياً للجهاز الفنى المصرى خالص التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة ، حيث حمل درع نادى إنبى شعار “كلنا فى ظهرك يا عميد”.

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