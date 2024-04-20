عامل يسطر نهاية حياته بقرص غله بسبب خلافات أسرية بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل يبلغ من العمر 45 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال حال تواجده بمنزله بسبب خلافات أسرية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بقيام عامل يقيم بدائرة المركز بالتخلص من حياته .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين ورود إشارة لمركز شرطة البلينا من مستشفى البلينا المركزي بوصول "صلاح الدين . ص . ع . ع" 45 سنة مصابًا بحالة تسمم إثر تناوله قرص لحفظ الغلال وتوفي خلال تقديم الإسعافات اللازمة .





وبسؤال زوجته "مديحة . ع . م . ا" 40 سنة ربة منزل وشقيق المُتوفي "ص . ع . ع" 52 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه خلال تواجد المذكور بالمنزل تناول قرصًا لحفظ الغلال بسبب خلافات أسرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت ووفاته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر قررت النيابة العامة حبس ربة منزل في العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة قيامها بالتعدي على عامل بسلاح أبيض كان بحوزتها ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن بعد مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات على ثمن تركيب اسطوانة بوتاجاز .

وكان شقيق المجني عليه قد أفاد خلال التحقيقات أن المتهمه تعدت بسلاح أبيض عبارة عن سكين على شقيقه وإحداث إصابته المشار إليها على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيب الطرف الثاني اسطوانة بوتاجاز بمسكنها.









وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





بالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من "حمدية . ي . م . م" 43 سنة ربة منزل وطرف ثان "أحمد . ف . م . ع" 30 سنة عامل مصاب بجرح قطعي بالرقبة والخد الأيمن وتم نقله لمستشفى خاص والطرفان يقيمان بذات الناحية.





تم ضبط المتهمة وبحوزتها سلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة وبسؤال شقيق المجني عليه الثاني "حسن . ف . م . ع" 29 سنة عامل يقيم بذات الناحية والمتهمة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل من الطرفين على الآخر بالسب والضرب وأضاف شقيق المصاب بقيام المذكورة بإحداث طعن شقيقه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزتها على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة تركيبه اسطوانة بوتاجاز بمسكن المتهمة .





جرى التحفظ على المتهمة والأداة المستخدمة في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد لها في الموعد القانوني .