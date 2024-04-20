فستان زفاف عروسة نجل محمد فؤاد حديث السوشيال ميديا| سعره المتوقع

احتفل الفنان الكبير محمد فؤاد بحفل زفاف نجله عبد الرحمن الشهير بـ "بندق" على فتاة تدعي "فريدة إسماعيل"، باحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن في الوسط الفني كان على رأسهم الفنان عمرو دياب والفنان إيهاب توفيق.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

إطلالة عروس عبد الرحمن محمد فؤاد

لفت حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد الأنظار سريعًا وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إطلالة العروس جذبت أعين الناس بسبب ملامحها الجميلة وفستانها البسيط الهادئ.

إذ ظهرت فريدة بفستان أبيض بسيط، مرصع ببعض الأشكال البسيطة المصنوعة من الفضة اللامعة، في الجزء العلوي والسفلي من الفستان، من تصميم مصممة الأزياء نادين مكاوي، ومن المتوقع أن سعر الفستان وفقًا للتصميمات المشابهة لأسعار فساتين المصممة تجاوز الـ 70 ألف جنيه.

ومن الناحية التجميلية، فقد اختارت عروس نجل محمد فؤاد مكياج بسيط بألوانات النود بأنامل خبيرة التجميل "دينا راغب"، وتركت شعرها منسدل بحرية على كتفيها.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

احتفال محمد فؤاد بعقد قرآن نجله عبد الرحمن

احتفل المطرب المصري، محمد فؤاد الايام بعقد قران عبد الرحمن وحضر حفل القران عدد كبير من نجوم الفن، وذلك في مارس الماضي، وحضر عقد القران كل من مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وخالد عجاج وحميد الشاعري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومحمد لطفي.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

وكان آخر ظهور لمحمد فؤاد خلال حضوره الليلة الأولى من حفلات ليالي السعودية المصرية، ورافقه لفيف كبير من النجوم منهم عمرو دياب وكريم عبد العزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي وإسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام والدكتور مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

حفل زفاف نجل محمد فؤاد

محمد فؤاد يثير غضب المصريين

أثار الفنان محمد فؤاد حالة من الغضب عقب إحيائه حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، على مسرح بنش مارك، ضمن حفلات موسم جدة، برفقة الفنان أحمد سعد.

وقال محمد فؤاد أثناء وقوفه على المسرح :" حلم أننا نغني لـ أعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده، أنا بشكر الجمهور السعودي كله والقيادة السعودية والملهم الشاب اللي هيغير وجه الحياة هو والمخلصين الأمير محمد بن سلمان هكذا يكون الشباب بجد اللي بيحبوا بلادهم شوفوا وهو بيكلم عايز يجيب الكون كله للسعودية ربنا يوفقه واحنا كلنا في ضهره، الوطن العربي محتاج لكل الأيادي الشريفة، مصر والسعودية فيها قادة بتحب وطنها وببارك ليكم إن عندكم قيادة بتحب وطنها من قلبها".

بهذا الكلمات فتح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبواب النيران بوجه محمد فؤاد، وشنوا هجومًا قاسيًا عليه،خاصة على موقع التدوين المصغر تويتر، ودشنوا هشتاح باسمه وقالت آحدى الرواد :"مش فاهمة هو اسكربت بيتوزع عليكم ولا ايه؟ مصر لما كان العالم كله بيتعلم منها مكانتش الدول دى موجودة أصلًا يخربيت حبكم للفلوس، مع كامل احترام للشعب السعودى".