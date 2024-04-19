تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا، محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها لمخزن خاص.

غدا ..محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين



أحالت نيابة جنوب الجيزة متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها إلى مخزن خاص به.



تفاصيل أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية



جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بتحويل جزء من الأرض الأثرية إلى مخزن خاص به دون الحصول علي الترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.



وشهد كبير خبراء بوزارة الآثار أنه حال مروره بدائرة اختصاصه لمباشرة مهام عمله لرصد كافة التعديات على الأراضي الخاضعة لهيئة الآثار انتقل لمعاينة العين محل التحقيقات.



تبين له قيام المتهم بالتعدي على أرض الآثار الكائنة بالقطعة رقم 72 بحوض كوم الفخري نمرة 7 بنطاق منطقة أثار ميت رهينة بالبدرشين علي مساحة حوالي 8م × 10 م تقريبا داخل الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى ..غدا

كما تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، غدا السبت، محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى.



والمتهم في القضية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات .



وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول حصل على رشاوى بلغت 8 ملايين و50 ألف جنيه، وسيارة فارهة من طراز "أودي"، وتسلم مبالغ الرشوة في 3 أماكن هي أمام دار القضاء العالي، وفي أحد البنوك الشهيرة، وأمام كافيه شهير في مصر الجديدة.

كشفت التحقيقات عن وجود علاقة محرمة مع المتهمة السادسة في القضية، والتي قال عنها المتهم في التحقيقات إنه تزوجها عرفيًّا، ورصدت التحريات وجود 3 لقاءات تمت بين المتهم الأول والسادسة داخل غرفة في فندق بأسوان ولقاء آخر في القاهرة.



القضية متهم فيها "يحيى ع." 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س" 48 سنة، موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"عمرو م" 38 سنة، محاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، و"حاتم م" 32 سنة، مهندس مدني ومالك شركة (سكاي) للمقاولات، و"علاء الدين م" 46 سنة، مالك المكتب الدولي للتوريدات، و"رندا ج" 40 سنة، نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه.



فيما تم تقاضي تلك المبالغ على سبيل الرشوة لتسهيل إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

المتهم الأول أخذ الرشوة على دفعات

وأخذ المتهم الأول مبلغ الرشوة على دفعات بلقاءات جمعت المتهمين بمحافظة القاهرة بدأها بلقاء أمام دار القضاء العالي بمنطقة وسط البلد باعتباره مكانا لن يتم الشك بأمره وبعيدا عن الشبهات، ولقاء آخر بأحد البنوك، ولقاء ثالث أمام أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وتضمنت الرشوة أخذ المتهمة السادسة سيارة من طراز أودي بتاريخ 17 سبتمبر 2023 للمتهم الأول بمبلغ مليون و100 ألف جنيه من ضمن وقائع الرشوة.



استعجال التقرير المروري في حادث تصادم 3سيارات أمام مسجد الشرطة بالتجمع الاول

كما استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، التقرير المروري في إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أمام مسجد الشرطة بشارع التسعين بمنطقة التجمع الأول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتين ملاكي واشتعال السيارة في إحداها في اتجاه محور المشير وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.

وتمت السيطرة على الحريق وأسفر ذلك عنه إصابة شخصين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم للمستشفى لتلقي العلاج

فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

