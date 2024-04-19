صور..نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي الأمين العام لمجلس الكنائس

أثنى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، مالك عقار اير على جهود مجلس الكنائس العالمي وحرصه على التعايش السلمي وإعلاء قيم التسامح والمحبة بين كافة الشعوب.

الكنائس العالمي في السودان

وأكد لدى لقائه بمكتبه اليوم الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي ، سعي الحكومة وحرصها على إرساء قواعد السلام في السودان وتعزيز قيم التسامح الديني والعمل على بسط السلم والأمن المجتمعي.

من جانبه أوضح الامين العام لمجلس الكنائس في تصريح صحفي، أن اللقاء ناقش قضية إحلال السلام في السودان والمخاوف المتعلقة بعدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها موضحا أن نائب الرئيس.

أكد سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل مهمة فرق المساعدات.

واستنكر جيرو الصورة التي يتم عكسها إلى المجتمع الدولي فيما يختص بأمر المساعدات .

وأضاف أن نائب رئيس مجلس السيادة أطلعه على خطة ورؤية الحكومة في إحلال السلام المكونة من أربع مراحل مبينا أن العملية لا تزال في مراحلها الأولية وسيستمر العمل فعليًا لتنفيذها من أجل السلام والاستقرار للشعب في السودان.

واعرب الأمين العام، عن تقديره لما لمسه من الحكومة وطرحها للافكار حول كيفية العمل من أجل السلام رغم الصعوبات والتعقيدات الماثلة.

وقال نحن نتطلع إلى تقديم مساهماتنا كمجلس عالمي للكنائس والعمل جنبًا إلى جنب لنكون قادرين على المساهمة في عمليات صنع السلام في السودان.

إطّلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير على الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتوفير الدواء والمستهلكات الصحية وخطتها لمجابهة الأمراض والاوبئة.

وتسلم لدى لقائه بمكتبه اليوم وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم تقريرا حول عمل الوزارة وخطتها في الربع الاول من هذا العام مؤمنا على أهمية العمل على تقديم كافة الخدمات الطبيه للمواطنين وتوفير المستلزمات الطبية.

وناقش الإجتماع تقرير أداء الطواريء الصحية والتقارير الواردة من الولايات والتي أشارت الى إنخفاض معدلات حالات الكوليرا والضنك حيث بلغت حالات الكوليرا 11 الف حالة منها 325 حالة وفاة في 12 ولاية فيما بلغت حالات الضنك حوالي 9000حالة منها 66 حالة وفاة .

وتطرق الإجتماع لأهمية التنسيق والعمل مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين في كل الولايات.

وأكد وزير الصحة في تصريح صحفي عقب اللقاء أن القطاع الصحي يشهد تحسنا ملحوظا في الوفرة الدوائية والمستهلكات الدوائية والطبية بعد إلتزام وزارة المالية بتقديم الدعم الشهري فضلا عن دعم عدد من المانحيين.

وأبان وزير الصحة أن الإمدادات الطبية وفرت ادوية بقيمة 12 مليار جنيه سوداني خلال الربع الاول من هذا العام، تم توزيعها بواقع 4الف طن لعدد من الولايات، والتي شملت المحاليل الوريدية وادوية السرطان والكلى.



وأشار وزير الصحة الى وصول المستهلكات الطبية الخاصة بالمعامل والمختبرات وسيتم توزيعها للولايات المختلفة مضيفا أن الوزارة تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من إيصال كل شحنات أدوية التحصين وتغذية الأطفال والكلي لولايات دارفور الخمس.

وقال إن الترتيبات جارية الآن لتدشين حملة شلل الاطفال والحصبة بولاية البحر الأحمر ومن ثم النيل الأزرق وسنار وبقية ولايات السودان.

وعزا وزير الصحة زيادة معدلات الامراض والاوبئة إلى إستمرار الحرب الذي خلق ظروف بيئية حرجة وصعوبة عمل فرق المكافحة، مؤكدا سعي الوزارة الجاد بالتعاون مع الوزارات الولائية والشركاء من أجل تقليل نسبة الاوبئة والأمراض خلال موسم الأمطار .