البيت الأبيض يرفض التعليق على الهجمات في إيران

أكد البيت الأبيض أنه لا يريد رؤية مزيد من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وليس لديهم أي تعليق بشأن التقارير المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران خلال الليلة الماضية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.

ومن جهة أخري، تعرضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، لضغط من الصحفيين مساء اليوم الجمعه، بعد رفضها التعليق بشأن الهجوم الذي تتهم إسرائيل بشنه على أصفهان الإيرانية فجر اليوم.

وقال أحد الصحفيين مهاجما بيير، إن هذا المستوى من الصمت "جديد حقًا" بالنسبة لإدارة بايدن، وسألها عما إذا كان هذا جزءًا من استراتيجية لخفض التصعيد.

وردت جان بيير إنها تتفهم هذا الاهتمام، وأكدت أنه ليس لدها ما تشارك به.

وقالت بيير إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى التوترات تتصاعد، وكان هذا الشعور الذي تم التعبير عنه في وقت سابق في اجتماع قادة مجموعة السبع في كابري بإيطاليا.

كما رفضت بيير التعليق على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في قمة مجموعة السبع اليوم، والتي قال فيها إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالضربات على إيران، قائلة: "لن أتحدث في محادثاتنا الدبلوماسية".