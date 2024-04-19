نوع من البكتريا يمنع الإصابة بسرطان الجلد

يمكن لسلالة معينة من البكتيريا أن تمنع سرطان الجلد، وفقا لدراسة أجراها علماء أمريكيون، وقاموا بتعريض الفئران المصابة بأورام جلدية لبكتيريا تسمى المكورات العنقودية البشروية، وأوقف الجزيء الذي تنتجه البكتيريا نمو السرطان.

وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة، حيث أنه بحلول سن السبعين، يصاب واحد من كل خمسة أشخاص في البلاد بنوع ما من ورم الجلد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وقد تكون النتائج الأساس لطرق جديدة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد أو طرق أقل سمية لعلاجه.

قرر الباحثون معرفة ما إذا كانت مجموعة متنوعة غير ضارة من بكتيريا العنقوديات يمكنها محاربة مسببات الأمراض الأخرى التي تسبب المرض بشكل فعال، وفجأة تبين أن هذه البكتيريا تخلصك من سرطان الجلد، وهناك 11 نوعًا من بكتيريا المكورات العنقودية التي تعيش على الجلد أو الأنف.

معظمها غير ضار، لكنها يمكن أن تسبب التهابات تتراوح أعراضها من التهيج الخفيف إلى تسمم الدم المميت، ومن أخطر أنواع هذه العدوى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، والتي تسمى أحيانًا عدوى أكل اللحم.

قام العلماء بتعريض الفئران المصابة بسرطان الجلد لنوعين من بكتيريا Staphylococcus epidermidis ووجدوا نفس النوع الذي أنتج جزيئًا يسمى 6-HAP.

وعندما تعرضت الفئران لبكتيريا قادرة على إنتاج هذا الجزيء، تطورت لدى الفئران فيما بعد أورام أقل بكثير من تلك التي تعرضت لبكتيريا أخرى ووفقا للباحثين، يمنع 6-HAP نمو الورم عن طريق تثبيط تخليق الحمض النووي.

ما هو سرطان الجلد؟

عادة ما يظهر سرطان الجلد - نمو غير الطبيعي في خلايا الجلد - على الجلد المعرَّض للشمس ولكن قد يظهر هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من سرطان الجلد وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

يمكنك خفض معدل خطورة تعرُّضك لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّبِها، وقد يُساعد فحص وجود تغييرات مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة، ويعطيك الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد أفضل فرصه لعلاجه بشكل ناجح.