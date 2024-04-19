مشروبات تحمي من أمراض الكبد .. عصير الجزر أبرزها

تقدم دراسة منشورة على موقع Hindustan Times مجموعة من المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعد في العناية بالكبد وتحسين وظائفه، مما يمكن أن يبطئ من تقدم مرض الكبد الدهني، وإليك بعض هذه المشروبات:

عصير الصبار:

- يحتوي على الألوين والسابونين، وهما مواد تعزز إزالة السموم من الكبد وتحفز حركة الأمعاء.

- يحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات A وC وE، التي تحمي الكبد من ضرر الجذور الحرة.

- يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك.

عصير الجزر:

- يحتوي على البيتا كاروتين، مضاد أكسدة يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الكبد.

- يحتوي على فيتامينات A وC وK التي تعزز وظائف الكبد.

عصير الليمون بالزنجبيل:

- يساهم فيتامين C الموجود في الليمون في عملية الهضم، بينما تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تقليل التلف في الكبد.

مشروب النعناع والخيار:

- يعمل على دعم إزالة السموم الطبيعية للكبد بفضل خصائص التنظيف للنعناع والخيار.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الكبد.

عصير الليمون:

- يحتوي على حمض الستريك الذي يعزز إنتاج الصفراء، مما يساعد الكبد في تكسير الدهون.

- يحتوي على فيتامين C الذي يحمي خلايا الكبد من الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

القهوة:

- يشير البعض إلى أنها قد تكون مفيدة للكبد وتحمي من أمراض مثل مرض الكبد الدهني.

باختيار المشروبات الصحية هذه وتضمينها في نمط الحياة اليومي، يمكن تعزيز وظائف الكبد وتقليل مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ما هي أمراض الكبد؟

لكبِد هو عضو بحجم كرة القدم، يوجد تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من بطنك. الكبد ضروري لهضم الطعام وتخليص الجسم من المواد السامة.

يمكن توارث أمراض الكبد (وراثية) ويمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات وتعاطي الكحول والسمنة.

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندُّب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح الكبد وقتًا للشفاء.