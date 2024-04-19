البرهان يلتقي الأمين التنفيذي لمنظمة البحيرات العظمى

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، أمس الخميس ، مع الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى (ICGLR) السفير جواو صموئيل كاهولو في بورتسودان.

رئيس مجلس السيادة السوداني

وأعرب اللواء البرهان عن امتنان السودان وتقديره لجهود المنظمة ودعمها للسودان، مشددا على ضرورة أن تعكس المنظمة والكيانات الأخرى الوضع في السودان بدقة دون تشويه.

وأكد قدرة القوات المسلحة السودانية على هزيمة التمرد وطرده من كل شبر من السودان، بدعم كامل من الشعب السوداني، الذي قال إنه انحاز بشكل لا لبس فيه إلى جيشه الوطني.

في غضون ذلك ، أعرب الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي لجلار البحيرات الكبرى السفير كاهولو في تصريح صحفي عن رغبة المنظمة في المساهمة في حل الأزمة السودانية والعمل على إنهاء الحرب التي تسببت في الدمار في السودان.

وقال: "جئنا لتوجيه دعوة مجاملة لسعادة البرهان للتعبير عن تضامن المنظمة مع شعب السودان والمخاوف التي لدينا بشأن الوضع ذي الصلة في السودان".

ووعد السفير كاهولو بتبني المنظمة لرؤية السودان في المرحلة المقبلة وانعكاسها الواضح على كل المنابر الدولية دون تشويه للحقائق.

وأضاف أن "المنظمة عقدت قمة استثنائية العام الماضي حول الوضع في السودان وعبرت عن نفسها ولم يضع أحد شروطا معينة لما يجب أن يحدث لتحقيق وقف نهائي لإطلاق النار ووضع حد لكل هذه التدمير الوحشي لأرواح البشر والبنية التحتية".

من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الخارجية حسين عوض الذي حضر الاجتماع أن الاجتماع يأتي في إطار جهود المؤتمر الدولي لجلار البحيرات للتواصل مع القادة الأفارقة وحل الأزمات.

وقال: "أطلع الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى رئيس مجلس السيادة على أنشطة المنظمة على جميع المستويات ، وخاصة على الجبهة الأمنية".

وأشار عوض إلى الدور الريادي للتنظيم منذ اندلاع القتال في السودان، مشيرا إلى أنه أصدر بيانا واضحا أدان فيه الأعمال الإرهابية لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، واصفا إياها بأنها جماعة خارجة عن القانون.

كما دعا وزير الخارجية المنظمات الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي، الذي وصفه بالمنظمة الأم، إلى أن تحذو حذو المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى وعدم الانحراف عن رؤية السودان.